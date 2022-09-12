Kars’ta eğitim-öğretim yılı renkli görüntülerle başladı. Jandarma uzman çavuş yöresel ‘Terekeme’ oyununa eşlik etti. Çocuklarla birlikte oynadı. Jandarmanın çocuklarla ‘Terekeme’ oynaması kameralara yansıdı.

Kars’ta eğitim-öğretim yılı renkli görüntülerle başladı. Jandarma uzman çavuş yöresel ‘Terekeme’ oyununa eşlik etti. Çocuklarla birlikte oynadı. Jandarmanın çocuklarla ‘Terekeme’ oynaması kameralara yansıdı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kars’ta 2022-2023 eğitim öğretim yılı Merkez Dikme köyünde düzenlenen programla başladı. Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün ilk ders zilini çaldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programın açılışında konuşan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, eğitim-öğretim yılı öncesinde çocukların güvenliği için her türlü önlemleri aldıklarını söyledi.

Öksüz, “Yeni bir eğitim-öğretim yılına başladığımız bu anlamlı haftanın coşkusunu sizlerle birlikte yaşamaktan, sizlerin heyecanına ortak olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İlimizde yeni eğitim-öğretim yılı, il genelindeki 605 okulumuzda, 3 bin 559 derslikte, görev yapacak 3 bin 479 öğretmenimiz ve öğrenim görecek 61 bin 500 öğrencimizle birlikte 3 aylık bir tatilden sonra yine yeni bir heyecana ortak oluyoruz. Bu eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize velilerimize, milli eğitim camiamıza, ilimize ve ülkemize hayırlı-uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Öksüz, “Biz biliyoruz ki daha ileri, daha kalkınmış bir ülke olmanın ilk şartı tabi eğitim, eğitimde geldiğimiz nokta, onun için sevgili çocuklarımızın, öğrencilerimizin eğitim sistemimizin amaçları doğrultusunda her türlü kötü alışkanlıktan uzak, sağlıklı, güvenli, huzurlu bir ortamda hem kendilerine, hem ailelerine, hem ülkemize, hem de toplumumuza faydalı bir bireyler olarak yetişmesi en önemli amacımızdır” diye konuştu.

Öksüz, “Biz valilik olarak tüm kurumlarımızla birlikte eğitim-öğretim ortamının huzurlu olması için gerek kolluk güçlerimiz, gerekse diğer kurumlar aracılığıyla her türlü tedbiri okullar açılmadan önce almış durumdayız. Şunu söyleyeyim, güvenli huzurlu eğitim ve öğretim ortamını bozmak isteyen hiçbir eyleme kesinlikle izin verilmeyecek, sevgili öğrencilerimizin her türlü kötü alışkanlıktan uzak tutmak için azami gayretimizi göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından ilk ders zili çaldı. İlk Ders zili Vali/Belediye Başkan Vekili Öksüz çaldı. Daha sonra protokol üyeleriyle birlikte sınıfları gezen Öksüz, çocuklara kitap hediye etti.

“Astsubay çocuklarla ‘Terekeme’ oynadı”

Öte yandan, Kars’ta eğitim- öğretim yılı dolayısıyla düzenlenen programda çalan Kars’ın yöresel oyunu ‘Terekeme’yi oynayan çocuklara Jandarma Komutanlığı’nda görevli bir uzman çavuşta eşlik etti. Çocukların sevincine ortak olan uzman çavuş çocuklarla birlikte ‘Terekeme’ müziğine eşlik ederek oynadı. O anlar kameralara yansıdı.