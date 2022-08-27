Sakarya Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehir genelinde uyuşturucuya geçit vermiyor. Bu çerçevede ekipler, Hendek ilçesi Kalayık Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonlarda 2 kilogram kubar esrar, 160 kök kenevir bitkisi, kurusıkı tabanca 4 adet av tüfeği mühimmatı ele geçirildi. Konuya ilişkin L.B. ve oğlu S.B. gözaltına alındı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.