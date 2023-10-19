Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlar çerçevesinde gözaltına altına alınan uyuşturucu satıcısı kadın, ağlayarak girdiği adliyeden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. Jandarma timlerince merkeze Cumayanı köyünde iki ayrı eve eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyon çerçevesinde A.E. (51) ile Y.H. (21) isimli kadın gözaltına alındı. Kadın satıcının evinde arama yapan ekipler 105 gram bonzai, 50 adet sentetik hap ile birlikte A.E. isimli şahsın evinde ise bir adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca ve buna ait mermi ile bir adet 9 mm kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Jandarmada yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahıslar Y.H. isimli kadın adliyeye ağlayarak girdi. Uyuşturucu satıcısı kadın, “uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak” suçundan tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı cezaevine gönderilirken, A.E. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.