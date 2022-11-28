Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 1 gr. Metamfetamin, 5 gr. Kubar Esrar, 1 adet Extacy ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yakalanan 4 kişi ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından 3 kişi serbest bırakılırken 1 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

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