Afyonkarahisar jandarma ekipleri durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirirken 4 şüpheli şahsı da gözaltına aldı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri A.Y., A.Y., H.Y. ve S.C.Y. isimli şahısların araçta uyuşturucu madde bulundurdukları yönünde aldıkları bilgi üzerine harekete geçti. Şüpheli şahısların kullandığı araç Dazkırı - Kızılören köy yolu üzerinde jandarma ekiplerince durduruldu. Araçta narkotik madde arama köpek unsuru ile birlikte yapılan arama sonucunda; 10,96 gram kubar esrar, 49 adet galara sentetik ecza hapı, 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi. A.Y., A.Y., H.Y. ve S.C.Y. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.