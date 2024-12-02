Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde suçüstü yaptıkları bir şahsın üzerinde 98 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri A.O.Ö isimli şahsın Kışlacık Mahallesinde üzerinde uyuşturucu madde bulundurduğu yönünde bilgiler elde etti. Bunun üzerine ekipler suç üstü yakalandıkları şahsın üzerinde yaptıkları aramada 98 adet sentetik ecza ele hapı ele geçirdi. Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlatıldı.