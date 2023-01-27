Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir eve uyuşturucu baskını düzenleyen Jandarma ekipleri yaptıkları aramada uyuşturucunun yanı sıra 250 adet tarihi eserde ele geçirdi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir eve uyuşturucu baskını düzenleyen Jandarma ekipleri yaptıkları aramada uyuşturucunun yanı sıra 250 adet tarihi eserde ele geçirdi.

Bodrum İlçe jandarma ekipleri Akçaalana Mahallesinde bir eve operasyon düzenledi. Eve giren jandarma ekipleri uyuşturucu ararken tarihi eserlerle karşılaştı. Uyuşturucuları bulan ekipleri evin içerisinde bir miktar metamfetamin, çok miktarda sentetik hap, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, 25 adet kilitli poşet, çalıntı olduğu değerlendirilen 3 adet televizyon, suçtan elde edildiği değerlendirilen 21 bin 380 TL nakit para, 250 parça tarihi eser olarak değerlendirilen obje ele geçirdi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen baskında O.K, ve L.K. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.