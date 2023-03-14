Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Reflektör tak, görünür ol" projesi ile traktör sürücüsüne reflektör dağıttı.

Kilis’te İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk bölgesinde tarım araçlarının karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını azaltmak ve özellikle arkadan çarpma sonucu meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek maksadıyla "Reflektör tak görünür ol" projesi hayata geçirildi. Proje ile İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından traktör sürücülerine yönelik güvenli traktör kullanımı bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Seminer sonunda traktör sahiplerine 100 adet reflektör ve güvenli traktör kullanımı çiftçi el broşürü dağıtımı yapıldı.

Önümüzdeki dönemlerde de benzer trafik eğitim faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.