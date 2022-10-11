Afyonkarahisar İhsaniye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından ilk okul öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Eğitimde çocuklara özellikle yaya yolunun kullanımı konusunda bilgiler verildi.

Afyonkarahisar İhsaniye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından ilk okul öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Eğitimde çocuklara özellikle yaya yolunun kullanımı konusunda bilgiler verildi.

Eğitim çalışması Gazlıgöl İlkokulu’nda yapıldı. Jandarma trafik timleri tarafından verilen seminerin başlıca konusu, okul servis ve toplu taşıma araçlarına inip binme, emniyet kemeri kullanımı, bisiklet kullanımı, yaya olarak yol yüzeyinin nasıl kullanılması gerektiği, gece görünürlük konuları gibi birçok alanda trafik eğitimi verilerek çeşitli broşür ve hediyeler dağıtıldı. Öğrenciler verilen eğitim için jandarma trafik timlerine teşekkür etti Okul öğrencileri kendilerini bilgilendirdikleri için jandarma ağabeylerine teşekkür ederek bundan sonra daha dikkatli olacaklarını söylediler.

Gazlıgöl İlkokul Okul Müdürü Mehmet Akbabaoğlu, “Verilen eğitimi çok etkili buldum, çocukların birebir jandarmanı kendisinden eğitim alması bizim anlattığımızdan daha etkili oluyor. Üzerlerinde üniforma olsun onların çocuklara tutumu olsun gerçekten çocukları daha motive ediyor” dedi.

Programdan sonra öğrenciler Jandarma timleri ve araçlarıyla fotoğraf çekindiler.