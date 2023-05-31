Aksaray’da yaşanan kazaların, ölüm ve yaralanmaların önüne geçilmesi için çeşitli çalışmalar yapan jandarma trafik ekipleri, Aksaray’a çalışmaya gelen tarım işçilerine trafik eğitimi verdi.

Yaşanan kazaların, ölüm ve yaralanmaların önüne geçilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı jandarma trafik ekipleri, yaz mevsimi nedeniyle Aksaray’a gelen tarım işçileriyle bir araya geldi. Tarım işçilerine trafik eğitimi veren ekipler, “Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan karayolu araçlarının 00.00-06.00 saatleri dışında şehirlerarası yolculuk yapmaları, tarım işçilerinin taşınmasında Karayolları Trafik Kanunu ve Taşıma Kanunu çerçevesinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve trafik kuralları” çerçevesinde bilgilendirme yaptı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Tarım da trafiğin önemi konusunda mevsimlik tarım işçileri ile tarım işçilerini taşıyan araç sürücülerine bilgilendirme yapılarak, ‘Güvenli Trafik, Güvenli Tarım’ konulu broşür dağıtılmıştır. Tarımsal faaliyette bulunan araçların karışmış olduğu kazaları en aza indirerek vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetlerimize devam edilecektir” denildi.