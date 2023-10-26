Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi’nde jandarma Trafik ekipleri tarafından trafik güvenliği eğitimi verildi.

Okul bahçesinde jandarma trafik ekiplerince verilen trafik güvenliği eğitimi öğrenci ve öğretmenler tarafından büyük ilgi gördü. Çeşitli trafik eğitimlerinin jandarma trafik ekiplerince uygulamalı verilmesi öğrenciler tarafından dikkatlice takip edildi.

Okula motosiklet ile gelen öğrencilere fosforlu yelek verilirken fosforlu yeleklerin önemi anlatılırken, okul konferans salonda da jandarma trafik ekiplerince öğrencilere videolu eğitim verildi. Etkinlikte ayrıca Jandarma Trafik ekipleri içinde yer alan Jandarma Motosiklet Timlerinin de tanıtımı yapıldı.

Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi’nde verilen trafik güvenliği eğitimine Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmet Altun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Akçalı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Trafik Güvenliği eğitiminde öğrencilere yönelik bir konuşma yapan Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, "Trafikte güvenlik çok önemlidir. Mutlaka trafik kurallarına ve güvenliklerine uyalım." dedi.