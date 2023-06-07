Trabzon’un Maçka ve Vakfıkebir ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele ve Narkotik timlerinin yaptığı çalışmalar sonucu Maçka ilçesindeki Ocaklı Mahallesinde S.E. (41), İ.E. (42) ve M.E. (72) isimli şahısların evlerinde çok sayıda silah ve mühimmatların olduğu ayrıca Vakfıkebir ilçesindeki Yalıköy mahallesinde C.Ç. (42) isimli şahsın ikametinde ise uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Maçka İlçe Jandarma Komutanlığı ve Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde narkotik tespit köpeği Yatkın ve patlayıcı madde ve silah tespit köpeği Yaz’ın katıldığı operasyonda 7 adet kurusıkı tabanca, 3 adet 9 mm tabanca, 72 adet 7,65 fişek, 83 adet 9 mm fişek, 37 adet üst kapak, 65 adet kurusıkı fişek, 155 adet tetik tertibatı, 300 adet yay, 75 adet kabze, 82 adet fişek kapsülü, 6 adet namlu açma aparatı, 117 adet namlu, 15 adet şarjör, 3 adet tabanca taslağı, 1 adet av tüfeği, 1 Adet uyuşturucu kullanma aparatı, 622 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde, 5 adet kök kenevir olduğu değerlendirilen bitki ve 18 adet kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.E., İ.E. ve M.E. isimli şahıslar adli makamlarca silah ve mühimmat kaçakçılığından tutuklanarak cezavine gönderilirken, şüpheli C.Ç. isimli şahıs hakkında adli işlemler devam ettiği bildirildi.