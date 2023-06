Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yılı münasebeti ile bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Oktay Çağatay Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yılı münasebeti yayımladığı mesajında “Asayişten trafiğe, toplumsal olaylardan kaçakçılığa, organize suçlardan terörle mücadeleye kadar birçok alanda suça ve suçluya geçit vermeyerek ülkemizin ve aziz milletimizin güvenliğinin ve huzurunun temini, istikrar ortamının tesisi ve daim kılınması için üzerine aldığı sorumluluğu, mesai mefhumu gözetmeksizin üstün fedakârlık ve büyük bir başarıyla yerine getiren Jandarma Teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümünü milletçe kutlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Aziz milletimizin güven kaynağı, güçlü, güvenilir ve her daim göreve hazır Jandarma Teşkilatımız, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunup kollanması için birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her tür yıkıcı, bölücü, plan ve faaliyetlere karşı kararlılıkla mücadele etmekte, doğal afetler başta olmak üzere, ihtiyaç duyduğumuz her yerde yanımızda olarak özveri ile fedakârca görev yapmaktadır. Teknolojik donanımı ve disiplinli kadrosu ile ülkemizin dört bir sathında olduğu gibi, ilimizde de huzur ve güven ortamının tesisinde gösterdikleri gayretten dolayı tüm teşkilat mensuplarımızı tebrik ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; Jandarma Teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, vatan uğrunda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, görevi başındaki tüm teşkilat mensuplarımıza sağlık, huzur ve başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.