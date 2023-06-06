Aksaray’da çevre koruma ve temiz bir çevre için kolları sıvayan jandarma ekipleri şehir genelinde bulunan piknik alanlarını gezerek vatandaşları ‘temiz çevre ve çevre koruma’ konularında bilgilendirerek broşürler dağıttı.

Aksaray’da çevre koruma ve temiz çevre için harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri şehir genelindeki ormanlık alan ve piknik alanlarını gezerek vatandaşları ziyaret etti. Piknik yapan ve doğada gezen vatandaşlarla görüşen jandarma ekipleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle vatandaşlara temiz çevre ve çevre koruma konularında bilgilendirme yaptı. Çevre ve temiz doğanın gelecek nesiller için çok önemli olduğuna vurgu yapan jandarma ekipleri, daha temiz çevre ve daha temiz dünya için doğal zenginliklerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hususunda vatandaşlara bilgilendirme yaptı. Ekipler ayrıca hazırlanan broşürleri de vatandaşlara dağıtarak farkındalık oluşturdu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, hep birlikte yaşanabilir bir çevre ve yaşanabilir bir dünya için bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarımıza aralıksız devam edilecektir” denildi.