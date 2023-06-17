Aksaray’da kaçak ve yasak avlanmaya geçit vermeyen jandarma, baraj ve göletlerde tekneyle devriye atıyor.

Aksaray’da baraj ve göletlerde iç suların florasının bozulmaması, balık popülasyonunun korunması ve bu çerçevede kaçak ve yasak yöntemler ile avlanmanın engellemesine yönelik çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, tekneyle baraj ve göletlerde devriye atarak denetim yapıyor. İl genelinde bulunan 1 baraj ve 19 gölet olmak üzere toplam 20 ayrı bölgede görev alan Jandarma Çevre Koruma Timleri, tekneyle açıldıkları baraj ve göletlerde devriye atıyor. Mamasın Barajı başta olmak üzere diğer göletlerde devriye atan jandarma ekipleri kaçak olarak atılabilecek ağların olup olmadığını kontrol ediyor. Kıyıda ise yaya olarak balıkçıların yasak yöntemler ile avlanmasına karşı kontrol yapan jandarma ekipleri en ücra koyları bile takip ederek denetimi sağlıyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Aksaray ili merkez ilçe mülki idare sınırları içerisinde bulunan Mamasın Barajında tekneyle, balıkçıların yasak yöntemler ile avlanmasına karşı kontrol ve denetim faaliyeti devam ediyor. Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.