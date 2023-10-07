Eskişehir’de 2 şahsın iş yeri ve ikametine yapılan operasyonda çok sayıda kaçak sigara, alkol ve elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Odunpazarı ilçesinde 2 şahsın kaçak yollardan temin ettiği sigara ve alkol ürünlerini satarak, haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şahıslara ait olduğu belirtilen ev ve işyerlerinde adli makamlardan alından izin doğrultusunda arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 729 paket muhtelif markalara ait kaçak sigara, 20 adet kaçak elektronik sigara, 8 adet kaçak viski ve 3 adet el yapımı şarap ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla şüpheliler hakkında ‘Kaçakçılık Kanununa Muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldı.