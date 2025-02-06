Uşak Jandarma ekiplerince yol kenarında bulunan yaralı şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş ekiplerince Ulubey ilçesine bağlı Dutluca köyü yakınlarında devriye attığı esnada yol kenarında yaralı ve uçamaz halde şahin buldu. Ekipler yaralı şahini muhafaza altına alarak tedavi edilmesi için Uşak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Öte yandan, yaralı şahinin tedavisi yapıldıktan sonra tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.