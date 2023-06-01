Malatya’da yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde jandarma tarafından yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı. Yazıhan İlçesi Erecek Mahallesi’nde devri atan jandarma ekipleri yaralı halde bir kulaklı orman baykuşu karşılaştı. İlk müdahalesi jandarma tarafından yapılan yaralı baykuş daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kulaklı orman baykuşu bakım ve rehabilitasyon işlemlerinin ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi.