Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 42 okul servisi aracı kontrol edildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 42 adet okul servis aracını kontrol etti. Kontrollerde kusurlu görülen 1 okul servis şoförüne 951 TL para cezası verildi. Yapılan kontrollerde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 12 adet Güvenli Servis Kullanım Kartı dağıtıldı. Jandarma ekiplerince denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.