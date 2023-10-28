Aydın’ın Buharkent, Köşk ve Yenipazar ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan devriyeler esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 4 şahsın üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın kent genelindeki uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Buharkent, Köşk ve Yenipazar ilçelerinde devriye gezen jandarma ekipleri durumlarından şüphelendikleri 4 şahsı durdurdu. C.B., U.A., E.G. ve Y.Ç. isimli şahısların yapılan üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.