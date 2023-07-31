Aydın’ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan ’şok’ uygulama çerçevesinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın aracından 2 adet seri numarası kazınmış tabanca ve 2 adet şarjör ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Haydarlı Mahallesi’nde icra edilen ’şok’ uygulama çerçevesinde şüphe üzerine durdurulan R.İ. isimli şahsın aracında yapılan aramalarda 2 adet seri numarası kazınmış tabanca ile 2 adet de şarjör ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.