Denizli’de jandarma ekipleri Aralık 2022 ayında asayiş olaylarının yüzde 99’unu aydınlatarak bir çok başarılı operasyona imza attı.

Denizli’de jandarma ekipleri Aralık 2022 ayında asayiş olaylarının yüzde 99’unu aydınlatarak bir çok başarılı operasyona imza attı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Aralık 2022 ayında icra edilen asayiş, trafik, kaçakçılık, siber ve terör faaliyetlerini açıkladı. 440 asayiş, 179 kabahat, 944 takibi gereken, 49 kaçakçılık, 8 siber ve 2 terör olayı olmak üzere toplam bin 622 olay meydana geldiği ve meydana gelen olayların bin 607 olmak üzere 99’u aydınlattı. İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 35 bin 360 şahıs ile 10 bin 888 aracın sorgulaması yapılarak, 250 aranan şahıs, 1 aranan araç yakalandığı ve kayıp olarak aranan 12 şahıs bulunduğu aktarıldı. İcra edilen asayiş faaliyetleri neticesinde; 6 adet av tüfeği, 3 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 6 adet kesici/delici suç aleti ele geçirildi.

Ay içerisinde 2 FETÖ ve PKK/KCK/DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonel faaliyet icra edildiği, icra edilen faaliyetlerde 1 şüpheli yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem yapıldığı bildirildi. 2022 aralık ayında icra edilen trafik uygulamalarında; 41 bin 932 araç kontrol edilip, 30 bin 435 araç, 25 bin 453 şahıs sorgulaması yapıldığı, 2 bin 530 araç ve şahıs hakkında toplam 2 milyon 343 bin 153 TL cezai işlem uygulandığı, 36 aranan araç, 29 aranan şahıs yakalandığı açıklandı. 97 alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesi geri alınarak 513 araç trafikten men edildi.

İcra edilen 49 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik faaliyet/operasyonlarda, 86 şahıs gözaltına alındığı, 8’in tutuklandığı, 78’in ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ifade edildi. Operasyonlarda 1 bin 316 gram kubar esrar, 16 gram eroin, 3 gram metamfetamin, 61 adet hap ele geçirildi. Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 3 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 4 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 cep telefonu, 6 adet sim kart, 3 bin 54 litre şarap, 65 litre viski, 17 litre rakı, 526 adet sikke, 79 adet tarihi eser, 8 adet dedektör ve 33 adet kazı malzemesi ele geçirildi.