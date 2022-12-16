Manisa İl genelinde jandarma ekipleri suçlulara karşı mücadelesini aralıksız devam ettirirken Alaşehir ilçesinde kaçak kazıya suç üstü yapıldı, Salihli ilçesinde ise litrelerce kaçak alkol ele geçirildi.

Manisa İl genelinde jandarma ekipleri suçlulara karşı mücadelesini aralıksız devam ettirirken Alaşehir ilçesinde kaçak kazıya suç üstü yapıldı, Salihli ilçesinde ise litrelerce kaçak alkol ele geçirildi.

Manisa’nın Alaşehir ve Salihli ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla ham kaçak kazıya hem de kaçak alkole izin verilmedi.

Kaçak kazıya suçüstü

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 15 Aralık saat 16.00 sıralarında Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu, A.D. ve Z.Y. isimli şahıslar, kaçak kazı yaptıkları esnada kullandıkları 2 adet metal dedektör, ve 2 adet el çapası ile birlikte suçüstü yakalandı. Malzemelere el konulurken olayla ilgili tahkikata başlandığı açıklandı.

Salihli’de kaçak alkole geçit yok

Manisa’nın Salihli ilçesinde Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu; 15 Aralık günü saat: 15.00 sıralarında S.Ö. isimli şahsın ikametgâhı ve eklentilerinde yapılan aramada 30 litre kaçak rakı, 800 litre şarap ve 1 adet damıtma düzeneği ele geçirildi. Yapılan açıklamada olayla ilgili tahkikata başlandığı bildirildi.