Denizli’de jandarma 1 ayda meydana gelen olayların yüzde 99’unu aydınlatırken, yapılan çalışmalarda çok sayıda malzeme ele geçirdi, birçok suça geçit vermedi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca, Haziran 2023 ayında icra edilen asayiş, trafik, kaçakçılık, siber ve terör faaliyetleri açıklandı. Bu ayda 394 asayiş, 72 kabahat, 518 takibi gereken, 47 kaçakçılık, 16 siber ve 3 terör olayı olmak üzere toplam bin 50 olay meydana geldi. Meydana gelen olayların bin 37’si yani 99’u aydınlatıldı. İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 62 bin 991 şahıs ile 11 bin 776 aracın sorgulaması yapıldı. Sorgulamada 299 aranan şahıs ve kayıp olarak aranan 9 şahıs bulundu. Asayiş faaliyetleri neticesinde; 4 adet tabanca, 11 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet kesici suç aleti ele geçirildi.

487 araç trafikten men edildi

Trafik uygulamalarında ise 40 bin 632 araç kontrol edildi, 29 bin 996 araç, 25 bin 373 şahıs sorgulaması yapılırken, 2 bin 249 araç ve şahıs hakkında toplam 3 milyon 748 bin 513 TL cezai işlem uygulandı. Aynı zamanda 11 aranan araç, 32 aranan şahıs yakalandı, 76 alkollü araç kullanan sürücünün, sürücü belgesi geri alındı ve 487 araç trafikten men edildi.

Uyuşturucuya darbe

İcra edilen 47 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik faaliyet/operasyonlarda, 96 şahıs gözaltına alındı, 2 şahıs tutuklanırken 94 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aramalarda; 875 gram kubar esrar, 15 gram eroin, 12 adet hap, 38 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 58 kök kenevir bitkisi ve 690 bin 448 kök yasadışı ekim yapıldığı tespit edilen haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 1 adet tarihi eser, 1 adet av tüfeği, 12 adet tabanca fişeği, 20 litre kaçak viski, 1 litre kaçak votka, 196 kilo 355 gram kıyılmış tütün, 123 paket sigara, 18 adet elektronik sigara, 164 adet elektronik sigara likidi, 34 bin 160 adet içi tütün dolu makaron, 154 bin 800 adet makaron, 2 adet sigara sarma makinası, 40 bin 450) adet sigara kağıdı ele geçirildi.

Ay içerisinde 3 FETÖ ve PKK/KCK/DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonel faaliyette 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.