Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından öğrenciler trafik konusunda bilgilendirildi.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Söke Hürriyet İlkokul ve Ortaokulu’nda eğitim gören öğrenciler trafik konusunda bilgilendirildi. Öğrencilere önce trafik kurallarını gösteren çizgi film izlettirilirken, genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yayaların uyması gereken kurallar, okul servisi araçlarında güvenli yolculuk ve çocukların uyması gereken kurallar konularında eğitim verildi.