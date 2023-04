Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sokak hayvanları reflektif tasma taktı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca Gölpazarı’nda sokak köpeklerinden kaynaklı trafik kazalarının engellenmesi ve hayvanların korunması maksadıyla ’Sürücüler Evlerine Köpekler Yavrularına’ sloganıyla “Reflektif Tasma” projesi başlatılarak sokak hayvanlarına reflektif tasma taktı. Konu hakkında Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Hayvanlar dünyayı birlikte paylaştığımız, doğanın dengesinin korunmasında ve besin zincirinin oluşumunda olmazsa olmaz rolleri bulunan canlılardır. Dilsiz dostlarımız olan hayvanların yaşam haklarını kendi yaşam hakkımızla bir tutmalı, her zaman onları korumalı ve onların bizlere emanet olduğunu bilmeli, hayvanları ve doğayı koruma bilinciyle yaşadığımız çevreyi daha güzel hale getirebileceğimizi unutmamalıyız. Bilecik İl Jandarma Komutanlığımızca gece şartlarında sokak köpeklerinden kaynaklı trafik kazalarının engellenmesi ve hayvanların korunması maksadıyla ’Sürücüler Evlerine Köpekler Yavrularına’ sloganıyla ’Reflektif Tasma’ projesi başlatılarak sokak hayvanlarına reflektif tasma takılmıştır. İl Jandarma Komutanlığımızca yaşayan her canlının yaşam hakkına saygı duyulması konusunda her türlü çabayı ve çalışmayı kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir" denildi.