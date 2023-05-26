Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından oltalama yöntemi ile kişisel verileri ele geçirmek ve dolandırmak amacıyla hazırlanan, içeriğinde zararlı yazılım bulunan toplam 1602 internet sitesi engellendi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 2023 yılında dezenformasyon ve provokatör paylaşımlar yapan site/şahıslara yönelik icra edilen sanal devriye faaliyetleri devam ediyor. Gerçekleştirilen faaliyetlerde 36 şahıs hakkında Terör Örgütü Propagandası, 20 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Kullanımını Özendirme, 101 şahıs hakkında deprem konu başlığını kullanarak dolandırıcılık suçları olmak üzere toplam 157 şahsın kimlik bilgileri tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldı. “Deprem, Seçim Sandıklarını Belirleme, TOGG Hisse Alım Satım” gibi konu başlıklarını kullanarak oltalama yöntemi ile kişisel verileri ele geçirmek ve dolandırmak amacıyla hazırlanan, içeriğinde zararlı yazılım bulunan toplam 1602 internet sitesi de engellendi.