Muğla İl Jandarma Komutanlığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şehit annelerini ziyaret etti.

8 Mart Dünya Kadınlar gününde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ve Kısım Amirlikleri tarafından şehitlerin anneleri ziyaret edilerek Anneler Günü kutlandı.

Köyceğiz’de miniklerden 8 Mart’a anlamlı kutlama Köyceğiz’de miniklerden 8 Mart’a anlamlı kutlama

İl Jandarma ekipleri tarafından anneler günü nedeniyle açılan stantlarda ve yol kontrol noktalarında, hayatın her alanında emeği ve azmiyle fark oluşturan kadınlara karanfil hediye edilerek günleri kutlandı.

Kaynak: İHA