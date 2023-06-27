Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sanal devriye ile suçlulara ve suça karşı mücadelesini sürdürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, emniyet ve asayişin sağlanması halkımızın huzuru ve güvenliği için suç ve suçluluk ile mücadele çerçevesinde 01-25 Haziran 2023 tarihleri arasında sanal devriye faaliyetleri gerçekleştirdi. Bu faaliyetlerde 826 adet Yasa Dışı Bahis, 62 Adet Fuhuş, 456 Adet Müstehcenlik, 1312 Adet Kimlik Hırsızlığı, 9 Adet Terör Propagandası içerikli site engellendi. 63 şüpheli şahsın sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldı.