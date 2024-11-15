Aydın’da gerçekleştirilen sanal devriyede yasadışı bahis ve müstehcenlik suçlarından tespit edilen 8 kişi hakkında işlem başlatıldı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında 198 personelin katılımıyla Sibergöz operasyonu düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde 3 ilçede 4 şüpheli şahıs hakkında “Müstehcenlik” suçundan, 4 ilçede 4 şüpheli şahıs hakkında “Yasadışı Bahis” suçundan olmak üzere toplam 8 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca faaliyette 153 işletmenin kontrolü de yapılırken, 4 bin 609 şahıs sorgulandı, 9 aranan şahıs yakalandı.

Kaynak: iha