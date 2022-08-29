Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Filyos Jandarma Koruma Birlik Komutanlığı bünyesinde yeni kurulan Sualtı Arama ve Kurtarma timi (SAK) göreve başladı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Filyos Jandarma Koruma Birlik Komutanlığı bünyesinde yeni kurulan Sualtı Arama ve Kurtarma timi (SAK) göreve başladı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Atlı Jandarma Timi, Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK), Bomba Arama Köpek Unsuru ve Kadın Çocuk Kısım Amirliği ve Jandarma Asayiş Timlerince, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde bulunan sahili bölgesinde denize giren vatandaşlara "Suda Boğulma Olaylarına Karşı Tedbirli Olmaları, Çevrenin Temiz Tutulması ve HAYDİ" uygulamasında farkındalık oluşturmak maksadıyla bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

Ayrıca Filyos Jandarma Koruma Birlik Komutanlığı bünyesinde yeni kurulan Sualtı Arama ve Kurtarma Timinin (SAK) göreve başlaması ve görev etkinliğinin tanıtımı yapıldı. Bununla birlikte 450 kişiye kadına yönelik şiddetle mücadele ve 5 milyon erkeğe farkındalık oluşturmak için #KadınaElKalkamaz mottosuyla bilgilendirme faaliyeti yapıldı.