Afyonkarahisar’da jandarma sahte zeytinyağı ve salça üreterek satmaya çalışan bir şahsı sevkiyatta kullandığı kamyonetle yakaladı. Kamyonette yapılan aramada 1 tona yakın sahte zeytinyağı ile yarım tondan fazla sahte salça ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sülümenli beldesinde şüpheli bir şahsın içerisine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı ve salça üreterek toplu ve perakende bir şekilde satışa sunduğu yönünde bilgi ardı. Ardından harekete geçen ekipler şüpheli şahsın kullandığı aracı Afyonkarahisar-Konya karayolunda durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 196 adet 5 litrelik bidonlarda toplam 980 litre zeytinyağı ve 540 kilogram sahte salça ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.