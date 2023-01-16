Adıyaman’da, asayiş uygulamaları devam ediyor

Adıyaman’da, asayiş uygulamaları devam ediyor

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kayaönü Tekpınar yol ayrımında bulunan yol emniyet ve kontrol noktasında bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada A.M. isimli şahsa ait cam şişe içerisinde 15 litre bandrolsüz sahte içki ele geçirildi.

Adıyaman’da jandarma ekipleri yaptıkları yol uygulamasında 15 litre bandrolsüz sahte içki ele geçirdi.

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