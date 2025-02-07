Gümüşhane’de Jandarma ekipleri Rize’den Gümüşhane’ye uyuşturucu madde getiren şahısları kıskıvrak yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmalarında H.O. isimli şahsın araçla Rize’den Gümüşhane’ye uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği bilgisini alınca çalışma başlattı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve uyuşturucu madde arama köpeği Delil’in de katılımıyla KOM ekipleri aracı durdurarak araçta bulunan U.O., H.O. U.A ve M.O. isimli şüpheli şahısların üzerlerinde ve araç içerisinde arama yaptı. Arama sonucu ekipler 5 gram kubar esrar, 9 adet sentetik ecza ve 4 adet extacy hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.