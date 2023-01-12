Aydın’ın Kuyucak ilçesinde traktör ve motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, jandarma reflektör kullanımının önemine dikkat çekerek, reflektör yelek dağıttı.

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde traktör ve motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, jandarma reflektör kullanımının önemine dikkat çekerek, reflektör yelek dağıttı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuyucak ilçesinde traktör ve motosikletlerin kullanımlarımda alınması gereken güvenlik ve emniyet tedbirleri konusunda denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Bu çerçevede Azizabat Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte traktör kullanıcılarına rops demiri ve reflektörü kullanmanın önemi eğitimi, römorklara takılması gerekli olan reflektörlerin kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca traktör sürücülerine 50 adet reflektör, motosiklet kullanıcılarına ise 80 adet fosforlu yelek dağıtıldı.

Ayrıca etkinlikte yol kullanıcılarına yönelik olarak emniyet kemeri önemini anlatmak ve yerinde göstermek için Denizli İl Jandarma Komutanlığından gelen Emniyet Kemeri Simülasyon aracı ile 30 öğrenci ve 90 vatandaşa uygulamalı emniyet kemeri eğitimi verildi.