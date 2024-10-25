Kastamonu’da jandarma personelleri huzurevini ziyaret ederek yaşlı vatandaşlarla anlamlı bir gün geçirdi.

Komando Eğitim Merkezi Komutanı Jandarma Albay Gülhan Kılıç ile subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan askeri heyet, Güldal Akşit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezde kalan huzurevi sakinleri ile bir araya gelen jandarma personelleri, çeşitli ikramlarda bulundu. Jandarma personeli gerçekleştirdikleri ziyarette huzurevi sakinlerinin yüzlerini güldürdü.

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Huzurevi sakinleri de jandarmanın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: iha