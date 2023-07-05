Emet Orman İşletme Müdürlüğü tarafından jandarma personeline orman yangınlarına müdahale eğitimi verildi.

Emet Merkez Orman İşletme Şefi Nazmi Gacar tarafından verilen eğitimlerde, askeri birliklerin çıkabilecek bir orman yangınına ne suretle iştirak edecekleri aktarılırken, yangının genişleme ihtimalleri göz önünde tutularak ihtiyaç halinde orman yangınlarında görev verildiği takdirde genel bilgilere sahip olmaları sağlandığı belirtildi. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün, orman yangınları ile mücadele eğitimlerini her yıl düzenli olarak yaptığı, askeri birliklere de eğitimler vermeyi sürdürdüğü ifade edildi.