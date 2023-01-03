Iğdır’da Jandarma personeline Kara Avcılığı Kanunu, Doğa Koruma Kontrol Faaliyetleri, Kaçak avcılık, Biyokaçakçılık konularında eğitim verildi.

Iğdır’da Jandarma personeline Kara Avcılığı Kanunu, Doğa Koruma Kontrol Faaliyetleri, Kaçak avcılık, Biyokaçakçılık konularında eğitim verildi.

Iğdır’da kaçak avlanmaya karşı ekipler önlemlerini almaya devam ediyor. Bu çerçevede kırsalda kaçak avlanmanın önüne geçmek için burada görev yapan güvenlik güçlerine de eğitim verildi. Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) personeli tarafından Suveren Jandarma Komando Tabur Komutanlığı personeline 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, Doğa Koruma Kontrol Faaliyetleri, Kaçak avcılık, Biyokaçakçılık ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, konularında eğitim düzenlendi. Kaçak avlanmada kullanılan ses cihazları, tuzak ve kapanlar tanıtıldı.