Eskişehir’de Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince jandarma ekiplerine Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi çerçevesinde ‘Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri’ hakkında eğitim verildi.

Muttalip Jandarma Karakol Komutanlığı toplantı salonunda düzenlenen eğitim toplantısında, İlçe Jandarma Komutanlığı yol kontrollerinden sorumlu ilgili birimlerde görevli personele, yurt içi hayvan ve hayvansal ürün sevklerinde yol kontrollerinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekiplerine, il içi ve iller arası hayvan ve hayvansal ürün sevklerinde bulundurulması zorunlu belgeler, nakil araçlarında olması gereken şartlar, nakil sırasında yakalanan tanımlanmamış hayvanlarla ilgili yapılması gereken işlemler ve idari para cezası işlemleri ile ilgili detaylı bilgiler verildi.

Hayvan hastalıkları ile mücadeleye ve üreticilerin emeklerine büyük darbe vuran hayvan hastalıklarının yayılmasında büyük etken olan kaçak ve hastalıklı hayvan hareketlerinin önlenmesinin öneminin anlatıldığı toplantıda, kurumların yükümlülükleri ve kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.