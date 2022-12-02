Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, Solhan ilçesindeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, Solhan ilçesindeki şehit ailelerini ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı personeli, Solhan ilçesindeki şehit aileleriyle bir araya geldi. Jandarma personelinin ziyaretinden memnun kaldığını ifade eden aileler, hatırlanmaktan dolayı mutlu olduklarını aktardı.

Ziyaretlerin her zaman devam edeceğini aktaran jandarma personelleri, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve refahı için canlarını veren şehitlerimizin hakkı ödenemez. Şehitlerimizden geriye kalan aileler şehitlerimizin birer emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bizler her zaman şehitlerimizin ailelerinin yanındayız ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.