Bolu’da yolcu gibi otobüste seyahat eden sivil jandarma personeli, şoförün uygulama noktasına kadar kemer takmadığını fark etti. Şoföre 438 lira para cezası uygulandı.

Bolu’da yolcu gibi otobüste seyahat eden sivil jandarma personeli, şoförün uygulama noktasına kadar kemer takmadığını fark etti. Şoföre 438 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde sivil jandarma personeli, yolcu gibi bindiği otobüste sürücünün yol güzergahı boyunca kurallara uyup uymadığını kontrol etti. Denetim sırasında yolculuk boyunca emniyet kemerini takmayan otobüs şoförünün, uygulama noktasına yaklaştığı sırada jandarma ekiplerini görünce kemerini taktığı tespit edildi. Otobüs, uygulama noktasında durduruldu.

"Çevirme noktasını görene kadar emniyet kemerini takmadığını tespit ettim"

Otobüs durdurulduktan sonra sivil jandarma personeli, yolculara kendisini tanıtarak, "Otobüs firmasının ve şoförün haberi olmadan sizlerle beraber seyahat ettim. Bu seyahat esnasında görevim, otobüs şoförünün herhangi bir kural ihlali yapıp yapmadığı, yolcuların ve şoförün emniyet kemeri takıp takmadığını tespit etmekti. Unutmayın ki, otobüslerin karışmış olduğu kazaların ekseriyetinde ölüm ve yaralanmaları sebebi, yolcu ve şoförlerin emniyet kemeri takmamalarıdır. Yaptığımız seyahat boyunca otobüs şoförümüzün çevirme noktasını görene kadar emniyet kemerini takmadığını tespit ettim. Bu konuyla ilgili kendisine gerekli işlem yapılacaktır" dedi. Yolculara, emniyet kemeri kullanmaları konusunda uyarılarda da bulunuldu.

Belgeleri kontrol edilen sürücüye ise 438 lira para cezası uygulandı.