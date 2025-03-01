Erzincan’da trafikte öfkelendiği şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs sürücüsüne kızan otomobil sürücüsü, aracın önünü keserek camını kırdı. Kendisini jandarma personeli olarak tanıtan şahsın saldırı anları otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Erzincan merkez Bahçelievler Mahallesi Şehit Kurmay Binbaşı Yaşar Erol Akansel Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan’da bir yolcu otobüsüne saldırarak yolcuları tehlikeye atan 2 kişiden biri, jandarma personeli olduğunu iddia etti. Saldırganlar camı kırarak şoföre saldırdı. 2 kişi, yolda seyreden bir yolcu otobüsünü aniden durdurdu ve şoförün üzerine yürüdü. Otobüsün önüne kıran saldırganlar, aracı durdurduktan sonra şoförün camını kırdı.

Olay anında büyük panik yaşanırken, saldırganlardan birinin, şoförün polisi arayacağını söylemesi üzerine "Ben jandarma personeliyim" diyerek kendini tanıttığı duyuldu. Saldırganların kimlikleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Otobüsün şoförü ve yolcular, saldırganlardan zarar görmeden kurtulmayı başarırken yaşanan saldırı anları otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.