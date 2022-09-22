Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde hırsızlık olaylarının önlenmesi, meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespit edilerek yakalanması için oluşturulan özel ekipler son bir ayda 20 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak 33 kişiyi gözaltına aldılar.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde hırsızlık olaylarının önlenmesi, meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespit edilerek yakalanması için oluşturulan özel ekipler son bir ayda 20 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak 33 kişiyi gözaltına aldılar.

Özel ekip tarafından Ağustos ayında yürütülen çalışmalar sonucunda 8 ayrı bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık olayının şüphelisi olarak 14 kişi, Büyükbaş ve Küçükbaş hayvan hırsızlığı olayının şüpheli olarak 1 kişi, 2 evden hırsızlık olayının şüphelisi olarak 4 kişi, 2 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında hırsızlık olayının şüphelisi olarak 3 kişi, Motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi olarak 2 kişi, 4 otodan hırsızlık olayının şüpheli olarak 6 kişi, Haberleşme ve Enerji Nakil Kablosu hırsızlığı şüphelisi olarak 1 şüpheli olarak toplam da 20 hırsızlık olayının faili olarak 33 kişi yakalandı

Jandarma özel ekipleri ayrıca 2 Eylül 2022 günü, Merkez ilçe Hatap Barajı mevkiinde bulunan Çorum Belediyesi İçme Suyu Pompa İstasyonu ve bitişiğinde bulunan DSİ binasına girilmek suretiyle 60 metre bakır kablo ve jeneratöre ait 150 litre mazotun çalınması ve kamu malına zarar verme olayını gerçekleştiren 1 şüpheli yakalanarak hakkında soruşturma başlatıldı

Jandarma özel ekipleri ayrıca 2 Eylül 2022 günü, Merkez ilçe Hatap Barajı mevkiinde bulunan Çorum Belediyesi İçme Suyu Pompa İstasyonu ve bitişiğinde bulunan DSİ binasına girilmek suretiyle 60 metre bakır kablo ve jeneratöre ait 150 litre mazotun çalınması ve kamu malına zarar verme olayını gerçekleştiren 1 şüpheli yakalanarak hakkında soruşturma başlatıldı