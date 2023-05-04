Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından özel çocuklar, ’Jandarmayı Sevdirme ve Tanıtma’ projesi çerçevesinde il jandarma komutanlığında ağırlandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’nda gerçekleşen etkinliğe katılan, Şehit Yasemin Tekin Ortaokulunda eğitim gören ve Osmaniye Otizm Derneği bünyesindeki özel öğrenciler katıldı. Osmaniye İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Can Altundarak ve eşi Yasemin Altundarak’ın katılımlarıyla gerçekleşen etkinlikte, jandarma personeli tarafından, misafir öğrenciler alay içerisinde gezdirilip, ardından köpek timinin tanıtımı yapıldı ve kısa bir gösteri sunuldu. Ayrıca öğrenciler, jandarma motorize araçlarına binerek yakından tanıma fırsatı buldu. Sosyal Tesis Müdürlüğü’nce ikramda bulunulmasının sonrasında ise çocuklara Aile İçi Şiddet ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından dergi ve boyama kitapları hediye edildi.