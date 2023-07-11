Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ormanlık alana ekilen 40 kök hint kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Yasadışı Kenevir Ekimi ile Mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında ilçeye bağlı Gaffarlı köyünde ormanlık alanda 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri kenevirleri diken ve yetiştiren kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma yaptığı bildirildi.