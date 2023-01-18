Malatya’da jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

Malatya’da jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığı ile mücadele ve ateşli silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilen olayların önlenmesi çerçevesinde yürütülen çalışmalar da Yeşilyurt ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda bir adet kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilirken, olayla ilgili bir şahsa işlem yapıldı.

Ekipler tarafından yapılan bir başka çalışmada ise hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.