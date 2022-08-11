Eskişehir’de bir şahsın ikametine yapılan operasyonda çok miktarda kaçak tütün, makaron ve sahte içki ele geçirildi.

Eskişehir’de bir şahsın ikametine yapılan operasyonda çok miktarda kaçak tütün, makaron ve sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Odunpazarı İlçesi’ne bağlı Gürpınar Mahallesi’nde ikamet eden bir şahsın çeşitli yerlerden temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız kaçak makaronlara kıyılmış tütün doldurarak sigara ürettiği ve piyasadan temin ettiği etil alkolden sahte içki üreterek perakende olarak sattığı öğrenildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alınan şahsın kent merkezindeki ve Gürpınar Mahallesi’nde bulunan evlerinde adli makamlardan alınan izinler doğrultusunda arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 16 bin 350 adet bandrolsüz, hologramsız ve faturasız makaron, 3 bin 870 adet içi tütün doldurulmuş satışa hazır makaron, 21,5 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 500 adet kilitli poşet, 5 litre sahte içki, 5 litre etil alkol, 63 tüp 50 mililitrelik anason kiti, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 50 adet 7,65 milimetre çapında tabanca mermisi ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla şüpheli E.B. hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ ve ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanuna Muhalefet’ suçlarından adli işlem başlatıldı. Ayrıca ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan dolayı bin 285 TL idari para cezası uygulandı.