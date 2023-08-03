Denizli İl Jandarma Komutanlığınca, Temmuz ayında icra edilen asayiş, kaçakçılık ve terör faaliyetleri çerçevesinde meydana gelen 1239 olayın yüzde 98’i aydınlatıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Temmuz ayında meydana gelen asayiş, kaçakçılık ve terör faaliyetlerini açıkladı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 486 asayiş, 112 kabahat, 546 takibi gereken, 71 kaçakçılık, 22 siber ve 2 terör olayı olmak üzere toplam bin 239 olay meydana gelip ve meydana gelen olayların bin 220’si yani yüzde 98’i aydınlatıldı. Yapılan asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 53 bin 395 şahıs ile 14 bin 64 aracın sorgulaması yapılarak, 275 aranan şahıs ve 2 aranan araç yakalanmış olup, kayıp olarak aranan 9 şahıs bulundu. Asayiş faaliyetleri neticesinde ise 6 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 23 adet fişek/mermi ve 2 adet kesici/delici suç aleti ele geçirildi.

Ayrıca ay içerisinde 2 FETÖ ve PKK/KCK/DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonel faaliyet icra edilmiş olup, icra edilen faaliyette 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı duyruldu.