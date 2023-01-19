Elazığ’da jandarma ekipleri, öğrenci ve vatandaşları kişisel güvenlik tedbirleri, suçtan korunma yöntemleri ve KADES hakkında bilgilendirdi.

Elazığ’da jandarma ekipleri, öğrenci ve vatandaşları kişisel güvenlik tedbirleri, suçtan korunma yöntemleri ve KADES hakkında bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Baskil Mustafa Bilbay İlkokulunda öğrenim görmekte olan 57 öğrenciye kişisel güvenlik tedbirleri ve suçtan korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme yaparak çocuk dergisi hediye etti. Ayrıca KADES uygulaması ile ilgili vatandaşlara broşür de dağıtan ekipler, cep telefonlarına yüklenen uygulama üzerinden kadınların yardım taleplerine en kısa sürede cevap verilerek zaman kaybının ortadan kaldırıldığı konusunda da bilgiler aktardı.