Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, öğretmen ve öğrencilere “Siber Zorbalık, Güvenli İnternet Kullanımı ve Teknoloji Bağımlılığı” konularında eğitim verdi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, öğretmen ve öğrencilere “Siber Zorbalık, Güvenli İnternet Kullanımı ve Teknoloji Bağımlılığı” konularında eğitim verdi.

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığınca yürütülmekte olan “Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet Tedbirlerinin Artırılması” konulu protokol çerçevesinde öğretmen ve öğrenciler bilgilendirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından verilen eğitim çerçevesinde Jandarma sorumluluk sahasında bulunan ortaöğretim okullarında 65 öğretmen ve 845 öğrenciye “Siber Zorbalık, Güvenli İnternet Kullanımı ve Teknoloji Bağımlılığı” konularında eğitmenlik yapıldı.